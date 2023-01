Tunisie : Pluies, neige, froid…l’hiver s’illustre pleinement ce mercredi 18 janvier

Les conditions météorologiques sont marquées, ce mercredi 18 janvier 2023, par des changements notables, propres à la saison hivernale.

Des pluies, provisoirement orageuses, sont attendues au Nord, elles seront, par moments, intenses sur les côtes Nord, avec la chute de grêle à des endroits limités, outre une chute de neige sur les hauteurs à partir de la nuit prochaine, comme le prévoit le premier bulletin météo de la journée.

Le vent continue à souffler fort près des côtes, et au Sud où il provoquera de tempêtes de sable. Les bulletins d’alerte demeurent de mise pour la navigation et la pêche.

La mer est très agitée à houleuse au Nord.

Les températures connaitront une baisse relative dans les régions Ouest, avec des maximales comprises entre 8 et 14°, et entre 18 et 24° à l’est du pays.

Gnetnews