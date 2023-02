Tunisie : Pluies orageuses et intenses ce mercredi 08 fÃ©vrier 2023

Tunisie : Pluies orageuses et intenses ce mercredi 08 février 2023

Plusieurs régions du pays se sont réveillées, ce mercredi 08 février, sur le bruit des précipitations, et sur ce suintement, agréable à l’ouïe de bon matin. Alors que les vannes du ciel s’étaient ouvertes dès hier, particulièrement dans le Nord-est et le cap-bon.

Météo Tunisie avait accordé la veille au soir, la couleur Oranger au gouvernorat de Nabeul, ce qui signifie une alerte maximale, avec la nécessité d’observer la prudence, face aux précipitations intenses attendues, pouvant donner lieu à une accumulation des eaux, notamment, dans les régions basses, et provoquer une crue des oueds.

Pour ce mercredi 08 février, des pluies, provisoirement orageuses, sont attendues au Nord, au Centre, et localement au Sud.

Elles devraient être, par moments, intenses et en quantités importantes au Cap-Bon et dans la région du Sahel.

Des vents violents sont attendus près des côtes et sur les hauteurs. La mer est très agitée à houleuse.

Les bulletins d’alerte restent de mise pour la navigation et la pêche.

Les températures sont en baisse relative, avec des maximales comprises entre 9 et 13° au Nord, au Centre et au Sud-Est. Elles seront dans la limite de 7° sur les hauteurs, et entre 13 et 17° dans le reste des régions.

Gnetnews