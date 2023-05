Tunisie : Pluies orageuses et températures élevées

Même type de temps des dernières 24 heures continue à prévaloir, ce vendredi 19 Mai 2023.

Le premier bulletin météo de la journée prévoit des pluies éparses et orageuses au Nord, et localement au Centre et au Sud.

Le vent violent se poursuit sur les côtes et au Sud, où il charrie sable et poussière.

La mer est globalement, très agitée.

Les températures sont comprises entre 20 et 26° au Nord, au Centre et au Sud est, dans la limite de 16° sur les hauteurs.

Les maximales varieront entre 27 et 33° dans les reste des régions, atteignant les 40° à el-Borma et Borj el-Khadhra.

Gnetnews