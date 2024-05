Tunisie: Plus de 21 400 tentatives d’entrÃ©e irrÃ©guliÃ¨re dÃ©jouÃ©es par la Garde nationale

Tunisie: Plus de 21 400 tentatives d’entrée irrégulière déjouées par la Garde nationale

Plus de 21 400 migrants irréguliers ont été empêchés d’entrer en Tunisie au cours des quatre premiers mois de 2024, a déclaré le porte-parole de la Direction générale de la Garde nationale dans une interview accordée à l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) mercredi.

S’exprimant sur les récentes tensions entre migrants irréguliers dans la région d’Al-Amra à Sfax, le porte-parole, Houssemeddine Jebabli, a confirmé qu’une intervention avait eu lieu pour mettre fin aux affrontements, attribués à des différences de nationalités et de religions entre les migrants. Il a souligné que les autorités ont agi en conformité avec la loi.

Il a précisé que les forces de sécurité sont déployées sur le terrain pour résoudre les problèmes et appréhender toute personne impliquée dans des activités criminelles telles que la prostitution, la vente d’alcool, de drogues et de produits subventionnés. Un groupe a été arrêté et des mandats de dépôt ont été émis à leur encontre.

Jebabli a également noté que 2500 migrants irréguliers avaient quitté le pays au cours des quatre premiers mois de l’année 2024, dont 161 avaient fait l’objet de procédures de retour volontaire. Par ailleurs, 751 tentatives de passage clandestin des frontières maritimes ont été déjouées pendant la même période.

