Tunisie : Plus de 60 exposants au Salon du Cadeau et de l’Artisanat du 27 au 29 octobre 2022

La Société International Fairs and Exhibitions Tunisia, « IFE-Tunisie », en partenariat avec la Chambre Nationale des Femmes Entrepreneurs (CNFCE), organise la première édition du Salon de la création artistique et des cadeaux du 27 au 29 octobre 2022 au siège de l’UTICA Tunis.

Plus de 60 exposants venus des quatre coins de la Tunisie exposeront leurs créations et produits. Cosmétiques, artisanat, poterie, bois, cristal, tissage, broderie, vêtements ou encore articles de décoration…

Le Salon du Cadeau et de l’Artisanat est un événement qui allie l’innovation et jeunesse et qui valorise l’artisanat oublié.

Il s’agit également d’encourager le « Made in Tunisia » et de répondre à une demande de plus en plus croissante en produits issus de l’artisanat.

Parmi les exposants, était présente une jeune entrepreneuse dans la poterie de Sejnane, Latifa Saidaini. Elle nous explique que la poterie de Sejnane est un produit qui est toujours demandé si on sait comment le moderniser. « Nous avons crée des bougies, des pots de fleurs ou encore des porte-clés parce que c’est ce qu’on ne demande le plus ». Par ailleurs, le buste emblématique de tapotée de Sejnane a été également transposé sur des vases.

Un peu plus loin, la marque Ecko Design, propose des articles relatifs à l’art de la table. Mais depuis quelques années, elle a du s’adapter à un tout nouveau type de produits. En effet, la fondatrice de la marque, Monia Rassâa, s’est lancée dans les objets décoratifs de Noël. « Nous avons beaucoup d’expatriés, mais aussi de Tunisiens, qui sont demandeurs de ce genre d’articles et cela marche très bien « .

Pour autant la créatrice déplore l’absence d’acheteurs lors du salon. « Avec la crise économique et la caisse du pouvoir d’achat, nous avons moins de clients qu’avant. Ils hésitent plus à acheter malgré le fait que je n’ai pas augmenté mes prix », nous dit-elle. A cet égard, la commerçante a rappelé que les prix des matières premières ont largement augmenté ces dernières années. « L’argile blanche que nous importons est passée de 900 dinars la tonnes à 1350 dinars en 3 ans ».

Autre stand très convoité, celui de Lamia Mbarek, fondatrice de la marque de vêtement DIQUEE. Jeune entrepreneuse, elle a eu l’idée innovante d’allier la calligraphie traditionnelle faite main sur des t-shirt, gilets, robes et pulls. « Nous voulions unir la modernité de la culture rock avec la tradition ancestrale de la calligraphie tout en gardant un prix abordable », nous a-t-elle confié. Ainsi, il faudra compter 60DT pour un pull et 40DT pour un t-shirt de qualité 100% coton.

Au Salon du cadeau et de l’Artisanat, vous pourrez également trouver des produits cosmétiques bio, des bijoux issu de l’artisanat Tunisiens, des articles de maison, mais également des produits alimentaires du terroir. En somme, toutes les bonnes idées cadeau, à l’approche des fêtes de fin d’année.

Wissal Ayadi