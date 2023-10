Tunisie : Plus de 8500 martyrs, et 2000 disparus encore sous les décombres dans l’offensive israélienne à Gaza

Le ministère de la Santé palestinien a annoncé ce mardi 31 Octobre que le bilan de l’offensive israélienne contre Gaza, a fait 8525 martyrs, dont 3542 enfants, et 2187 femmes, ainsi que 21 543 blessés à des degrés variables, depuis le 07 Octobre. Quelque 2000 disparus sont encore sous les décombres, dont 1100 enfants.

Par ailleurs, quelque 130 cadres de santé sont morts en martyrs, suite aux violations israéliennes contre le dispositif de santé, a révélé le ministère dans son point de presse quotidien.

L’entité sioniste a ciblé 57 établissements de santé, 15 hôpitaux et 32 centres de santé de base sont hors service, du fait du ciblage ou du non approvisionnement en carburant, ajoute la même source.

L’occupation israélienne a, par ailleurs, perpétré 18 carnages pendant les heures écoulées, ayant fait 216 martyrs, en majorité des déplacés vers le sud de la bande de Gaza, des régions qu’elle a prétendues être sûres.

Le ministère de la Santé annonce que le compte à rebours a commencé pour l’arrêt du générateur électrique principal dans le complexe médical, el-Chifa, ainsi que celui de l’hôpital indonésien, prévu demain mercredi en fin de journée.

Il appelle les différentes parties « à procéder à des interventions urgentes pour secourir le dispositif de santé par le carburant, les médicaments, et le matériel médical, et lui permettre de retrouver ses fonctions, en matière de sauvetage de la vie des milliers de blessés et malades ». Comme il appelle les autorités égyptiennes « à ouvrir le terminal de Rafah pour l’acheminement des convois humanitaires ».

Gnetnews