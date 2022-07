Tunisie : Plus de 900 mille pains sont jetés chaque jour, arrêtons le gaspillage !

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations appelle les Tunisiens à réduire le gaspillage du pain et à en rationaliser la consommation.

Dans un spot publicitaire diffusé sur les réseaux sociaux, l’Institut national de consommation relevant dudit ministère, incite les Tunisiens à acheter le pain selon leur besoin, à le réutiliser et à éviter tout gaspillage.

« Le pain constitue une grosse perte pour la communauté nationale », déplore-t-il.

Les Tunisiens jettent plus de 900 mille pains chaque jour soit 320 millions pains chaque année ; la moitié est utilisée pour la confection des aliments pour bétail, souligne-t-il.

« Le pain coute à l’Etat plus de 900 milliards/ an, et celui jeté fait perdre des dizaines de milliards, un argent qui aurait pu servir à construire des hôpitaux, routes et écoles », alerte l’INC.

La Tunisie s’apprête à amorcer la réforme de son dispositif de compensation à partir de l’année 2023, une réforme progressive qui s’étalera sur 04 ans.

Les autorités ne cessent de répéter que la subvention n’allait pas être levée, mais dirigée vers ceux qui la méritent, en l’occurrence les familles nécessiteuses et celles à revenus limités.

La réforme consiste à passer de la subvention des produits, à la subvention des revenus, à travers des transferts d’argent, une des conditions exigées par le FMI, comme préalable à la conclusion d’un accord de soutien financier.

Les charges de la caisse de compensation n’ont cessé de s’alourdir au cours de ces dernières années. Elles devraient atteindre 4200 millions de dinars à la fin de l’année actuelle, ce qui équivaut à 3,3 % du PIB, contre 3200 millions de dinars en 2021 et 730 millions de dinars en 2010.

La subvention va principalement à la farine, semoule, huile végétale…et est, en majeure partie, allouée à l’énergie.

