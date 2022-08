Tunisie : Plusieurs rÃ©gions placÃ©es en alerte orange canicule, consignes de sÃ©curitÃ© Ã  respecter

Tunisie : Plusieurs régions placées en alerte orange canicule, consignes de sécurité à respecter

Plusieurs régions du pays sont classées en alerte orange canicule ce mercredi 17 août, face à des températures caniculaires qui se rapprochent des records jamais atteints.

Les régions concernées par des fortes chaleurs entre ce mercredi et demain jeudi à 07 heures du matin, sont le Grand-Tunis, Nabeul, Jendouba, le Kef, Siliana, Monastir, Mehdia, Kairouan, Sidi Bouzid, Gafsa, Tozeur, Kébili, Sfax, Médenine, Kasserine, Tataouine, Béjà, Gabès, Bizerte et Sousse.

L’INM appelle, ce matin, à la nécessité de faire montre de vigilance et de prudence face à ces températures extrêmement élevées, mettant en garde contre une possibilité d’orages l’après-midi.

Le risque est plus élevé pour les enfants, les personnes âgées, les malades chroniques, les personnes seules, celles souffrant de troubles neurologiques, ou encore qui sont soumises à un traitement et prise de médicaments permanents.

Météo Tunisie donne des consignes de sécurité pour éviter le danger d’insolation et se protéger de la canicule, en évitant les sorties inutiles à l’heure où le soleil est au zénith entre 12h et 16h. Il convient également de s’hydrater en continu, de boire beaucoup d’eau, même en l’absence de la sensation de soif, de s’asperger d’eau à l’aide d’une serviette humide, ou de prendre une douche, et de manger normalement.

En cas de sortie nécessaire, il faudrait se couvrir la tête, porter des lunettes de soleil, porter des vêtements larges et clairs…en cas de malaise, il convient d’appeler un médecin, ou les secours au 198.

Gnetnews