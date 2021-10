Tunisie : PluviomÃ©trie au cours des derniÃ¨res 24 heures, pluies diluviennes Ã  Teboulba et Bekalta

Tunisie : Pluviométrie au cours des dernières 24 heures, pluies diluviennes à Teboulba et Bekalta

Des pluies résiduelles sont attendues les premières heures de la journée dans la région du Sahel, avec un temps partiellement à densément nuageux, dans les régions d’extrême nord.

Les bulletins d’alerte restent de mise pour la navigation et la pêche, face à des vents violents et une mer agitée, à fortement agitée, indique ce mercredi l’INM.

Une baisse relative des températures est attendue sur les hauteurs ouest, pour atteindre les 20°. Elles seront comprises entre 22 et 28° dans les autres régions du Nord et centre, et varieront entre 30et 36° au Sud.

Au cours des dernières 24 heures, deux délégations de Monastir ont connu de fortes précipitations, en l’occurrence, Teboulba avec 100 millimètres, et Beklata avec 116 millimètres.

D’importantes pluies se sont, par ailleurs, abattues sur des régions de Mehdia notamment à Mehdia port (37 millimètres), Ksour Essef (53 milimètres), et Sidi Alouane (27 millimètres).

Les autres régions ont connu de faibles pluies, comme Tunis, où 3 millimètres ont été enregistrés à Tunis-Carthage ; Bizerte entre 2 et 5 millimètres ; Béjà entre 4 et 10 millimètres, etc.

Gnetnews