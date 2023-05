Tunisie : Pluviométrie des dernières 24 heures, des quantités importantes dans certaines régions

Ce mois de Mai était fécond en pluie, redonnant espoir à vaincre une sécheresse qui est, désormais, chronique dans nos contrées, et qui prend de plus en plus des allures planétaires, conséquences de ces changements climatiques redoutables.

Même si le taux de remplissage des barrages n’a pas changé tant que ça, aux dires des autorités, les vertus de cette bénédiction divine sont innombrables.

Ces précipitations printanières sont, en effet, réconfortantes pour de nombreuses filières agricoles et au-delà ; elles ont irrigué des terres assoiffées, redonné vie à des plantes flétries et jaunâtres, et verdi des champs affichant, jusqu’alors, grise mine, outre la fraîcheur que cette eau céleste à disséminé dans l’atmosphère…

Au cours des dernières 24 heures, il a plu à Monastir, Mehdia, Kasserine, Sidi Bouzid, Sfax, Gabès, Gafsa, Kébili…

A Monastir, ce sont les délégations de Jemmal et Bembla qui ont affiché les meilleures quantités avec respectivement, 14 mm et 16 mm.

A Mehdia, on a enregistré, 16 mm à Boumerdes, 30 mm à el-Jem, et 46 mm à Souassi…

A Sfax, Sakiet Daier a récolté 10 mm, Aïn Turkia, 11 mm et Aguereb 29 mm…

A Gabès, c’est la délégation de Aïn Habib qui a réalisé la meilleure pluviométrie les dernières 24 heures, avec 16 mm.

A Gafsa, la délégation portant le même nom a enregistré 28 mm. A Kébili, on a enregistré 10 mm à la délégation portant le même nom, et 09 à Souk Lahad.

Les prévisions de ce jeudi prévoient la poursuite de ce temps pluvieux, ce qui est à même d’améliorer la pluviométrie, et de tirer, ainsi, vers le haut nos réserves hydriques à l’approche de la saison estivale, où le manque d’eau, cette source de vie, est plus lourdement ressenti.

