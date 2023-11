Tunisie : PluviomÃ©trie des derniÃ¨res 24 heures, Tabarka et AÃ¯n Drahem les mieux loties

Tunisie : Pluviométrie des dernières 24 heures, Tabarka et Aïn Drahem les mieux loties

Des précipitations plus ou moins modestes ont concerné, les dernières 24 heures, six gouvernorats : Bizerte, Béjà, Zaghouan, Siliana, Jendouba et Kasserine.

Les plus fortes quantités ont été enregistrées à Jendouba, avec 11 mm à Tabarka, 15 mm à Aïn Drahem, et 10 mm au barrage de Barbara.

Sinon, les 24 heures écoulées ont été marquées par la violence du vent, dont la vitesse a atteint 83 km/ heure à Kébili, théâtre d’une tempête de sable locale ; 65 km/ heure à Aïn Drahem, 50 km/ heure à Mahdia, Djerba, Rmada et Tataouine, 47 km/ heure à Jendouba, Tabaraka et Monastir, et 43 km/ heure à Nabeul, Enfidha, Sfax, Tozeur et Gafsa.

Gnetnews