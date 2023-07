Tunisie/ Pont mobile : Le gouverneur de Bizerte appelle le bureau d’études à remettre son rapport définitif au plus tard mardi prochain

Le gouvernorat de Bizerte annonce des mesures urgentes pour remédier aux conséquences de l’incendie du pont mobile et garantir la fonction de cet ouvrage stratégique.

Présidant hier, jeudi, une séance de travail de la commission régionale d’organisation des secours, le gouverneur de Bizerte, Samir Abdelaoui, a appelé les différents services techniques « à la nécessité d’accélérer la réalisation des différents travaux, en vue de rétablir, pleinement, la fonction du pont mobile, et de régler les conséquences de l’incendie qui s’est déclaré hier, dans les cabines des transformateurs électriques, au pied de la tour de contrôle du port ».

Le gouverneur a appelé le bureau d’études chargé de l’élaboration des expertises techniques à finaliser le rapport définitif, inhérent à l’évaluation technique et financière et autres répercussions de l’incendie, et les solutions techniques nécessaires, au plus tard, mardi prochain.

Il a, par ailleurs, donné ses instructions aux autorités municipales et locales, ainsi qu’aux structures techniques à prendre les dispositions nécessaires pour corriger les conséquences de l’incendie, ce qui permet de prendre les dispositions techniques en vue d’entamer la réparation des équipements du pont endommagé.

Samir Abdelaoui a chargé les services du port commercial à œuvrer à prendre les dispositions techniques, qui sont de nature à faciliter le travail en son sein, à titre temporaire, jusqu’à ce que les choses rentrent dans l’ordre.

L’Office de la Marine Marchande et des ports avait indiqué, auparavant, être en train de coordonner ses actions avec les organismes publics, et les différents intervenants au port commercial de Bizerte – Menzel Bourguiba, suite à la panne subite survenue, mercredi 26 juillet, au niveau du pont mobile, ayant donné lieu à des perturbations du mouvement des bateaux, audit port.

