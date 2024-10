Tunisie: Précipitations enregistrées ces dernières 24 heures

D’après l’Institut national de la météorologie (INM), Sidi Thabet, dans le gouvernorat de l’Ariana, a enregistré la plus forte quantité de pluie au cours des dernières 24 heures, avec 19 mm, accompagnée de chutes de grêle.

Dans la même région, Raoued a relevé 13 mm de pluie, tandis que d’autres zones ont connu des précipitations plus légères, comme Sidi Bou Saïd (1 mm), et plusieurs localités du gouvernorat de Bizerte : Bizerte (3 mm), Joumine (5 mm), Tinja (1 mm), El Gharib (2 mm) et El Metline (1 mm).

Ces averses ont marqué une brève période d’instabilité climatique dans le nord du pays.

Gnetnews