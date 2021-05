Tunisie : Près de 433 mille personnes vaccinées au 53ème jour de la campagne, vers l’amélioration d’Evax

Le ministère de la Santé annonce ce mercredi 04 Mai, que 432 878 personnes ont été vaccinées contre le Coronavirus au 53ème jour de la campagne nationale de vaccination, soit mardi 04 Mai.

Le vaccin a été inoculé hier à 8393 personnes.

Par ailleurs, 107 138 personnes ont reçu la deuxième dose.

La plateforme Evax accueille, à cette date, 1 520 233 inscrits.

Une réunion conjointe s’est tenue hier sous la coprésidence de Faouzi Mehdi et Fadhel Kraïem, respectivement ministre de la Santé et ministre des Technologies de la Communication, consacrée à l’examen des moyens à même de contribuer à développer la plateforme Evax.

La réunion a porté sur les difficultés liées à la vaccination dans ses différentes étapes, à partir de l’inscription, passant par l’étude des dossiers, et l’accélération de la réponse à donner aux demandes notamment celles parvenues via le numéro vert, en arrivant à la vaccination proprement dite et l’organisation au sein des centres dédiés.

Le but est d’identifier les faiblesses et de trouver des solutions, en vue de parfaire la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le coronavirus.

Gnetnews