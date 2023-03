Tunisie : PrÃ©server l’eau aujourd’hui, pour ne pas avoir soif demain, la SONEDE intensifie la sensibilisation

Tunisie : Préserver l’eau aujourd’hui, pour ne pas avoir soif demain, la SONEDE intensifie la sensibilisation

La Société nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) intensifie ses campagnes pour l’économie d’eau et la rationalisation de la consommation, à l’heure où le pays est confronté à un stress hydrique aigu, et à une sécheresse qui s’inscrit dans la durée, face à un déficit pluviométrique persistant, tirant sensiblement vers le bas nos réserves en eau et les ressources des barrages, .

Le district de la société à el-Manar a ainsi mené une campagne de sensibilisation sur l’importance d’économie d’eau, visant à consacrer ce comportement et à faire prendre conscience de la nécessité de préserver l’eau, une ressource qui se raréfie en Tunisie et au-delà, faisant planer le spectre de la soif.

Un concours de dessein a été organisé en coordination avec le Centre culturel et sportif d’El-Menzah VI et le complexe commercial, El Manar City, au cours duquel des dépliants et des autocollants incitant à la rationalisation de l’eau ont été distribués.

La campagne s’est terminée par l’organisation d’une journée portes ouvertes au siège du district, en présence de parents et enfants du club du dessin du centre précité, au cours de laquelle, des cadeaux symboliques ont été remis, en vue de consacrer une nouvelle culture dans la manière de considérer et d’utiliser l’eau, et de la préserver.

Le district de la SONEDE d’Ezzahra avait, auparavant, mené une campagne de sensibilisation au public, à la station de péage de Mornag, et au marché hebdomadaire de Boumhal, avec la participation des scouts tunisiens de Ben Arous.



Les districts de l’Ariana, Tunis-ville, Tunis-Sud, Sfax…ont également lancé des campagnes analogues pour inciter les Tunisiens à adopter les bonnes pratiques en matière de consommation de l’eau, et d’éviter tout gaspillage, afin de préserver cette précieuse et tarissable ressource, sans laquelle, il n’y a pas de vie sur terre.

