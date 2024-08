Tunisie: Prévisions météo pour le 7 août 2024

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, le temps sera principalement peu nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien, mercredi 7 août 2024.

Le vent soufflera relativement fort près des côtes, avec des vitesses allant de 30 à 45 km/h, tandis qu’il sera plus faible à modéré dans les autres régions, avec des vitesses de 15 à 30 km/h. Il est prévu que le vent se renforce pendant la nuit, notamment dans le Sud.

La mer restera calme tout au long de la journée.

Les températures varieront entre 30 et 36°C dans les zones côtières et les régions montagneuses, et entre 37 et 41°C dans le reste du pays.

Gnetnews