Tunisie: Prévisions météo pour le Lundi 24 Juin 2024

Ce lundi 24 juin 2024, le temps s’annonce nuageux avec des pluies éparses, pouvant être localement orageuses d’abord dans le Nord puis dans le Centre du pays.

Les températures resteront stables, oscillant entre 25 et 31 degrés Celsius dans le nord et le centre, tandis qu’elles varieront entre 33 et 37 degrés Celsius dans les autres régions, atteignant jusqu’à 46 degrés Celsius dans l’extrême sud.

Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), le vent soufflera fort avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h près des côtes. La mer sera agitée.

Gnetnews