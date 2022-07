Tunisie : PrÃ©visions mÃ©tÃ©orologiques de ce vendredi 08 juillet 2022

Tunisie : Prévisions météorologiques de ce vendredi 08 juillet 2022

Les conditions météorologiques sont marquées ce vendredi 08 janvier par une baisse des températures ; un rafraichissement qui intervient après la vague caniculaire ayant, longuement, sévi cette dernière période sur nos contrées.

Les maximales seront comprises entre 28 et 33° au Nord et sur les hauteurs, et entre 34 et 39° dans le reste des régions.

Elles atteindraient les 43° à el-Borma et Borj el-Khadhra.

L’INM met en garde contre la violence du vent près des côtes, avec une vitesse atteignant les 60 Km/ heure.

Les bulletins d’alerte restent de mise pour la navigation et la pêche ; la mer est fortement agitée.

Des foyers orageux pourraient être formés l’après-midi à Gafsa et Kasserine, le ciel serait marqué par des nuages passagers dans le reste des régions.

Ce vendredi 8 juillet, 09 Dhu el-Hejja de l’an 1443 de l’hégire correspond au jour de recueillement sur le Mont Arafa, les températures maximales à la Mecque seraient dans la limite de 42°, selon l’INM.

