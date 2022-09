Tunisie : PrÃ©visions mÃ©tÃ©orologiques ce lundi 05 septembre, des perturbations en vue

Tunisie : Prévisions météorologiques ce lundi 05 septembre, des perturbations en vue

Les conditions météorologiques seront marquées, en ce début de semaine, par des perturbations, accompagnées par de fortes chaleurs.

Le ciel sera partiellement gris dans la plupart des régions ce lundi 05 septembre 2022, avec des variations attendues l’après-midi, marquées par des foyers orageux, et des pluies au Nord, au Centre et localement au Sud.

Les précipitations seront, par moments, intenses avec chute de grêle à des endroits limités.

Les températures demeurent inchangées, les maximales seront comprises entre 34 et 39° dans les régions côtières et les hauteurs. Elles seront entre 40 et 45° dans le reste des régions.

Le vent sera faible à modéré, sa vitesse atteindrait 40 km/ heure près des côtes Nord, et dépassera les 60 km/ heure pendant le passage des nuages orageux.

