Tunisie : PrÃ©visions mÃ©tÃ©orologiques de ce mardi 09 Mai 2023

Tunisie : Prévisions météorologiques de ce mardi 09 Mai 2023

Les conditions météorologiques sont marquées, ce mardi 09 Mai 2023, par des pluies éparses, lesquelles restent possibles d’un moment à l’autre, au Nord et sur les côtes Est.

Dans les autres régions, un temps calme est attendu.

Des vents, relativement, violents se poursuivent près des côtes.

La mer est globalement très agitée.

S’agissant des températures, les maximales sont comprises entre 18 et 23° au Nord, au Centre et au Sud-est, et entre 25 et 30° dans le reste des régions.

Gnetnews