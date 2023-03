Tunisie : Prévisions météorologiques de ce vendredi 03/03/2023

Un ciel bleu émaillé de quelques nuages, et un soleil timide illuminent, ce matin, Tunis, sur fond d’un air frisquet.

Comme il est de coutume, en pareille période de l’année, on assiste en ce début Mars 2023, à une météo variable, avec des saisons qui se chevauchent, d’un jour à l’autre.

Côté prévisions, les températures seront, en ce vendredi 03/03/2023 en baisse relative. Les maximales sont comprises entre 10 et 15° au Nord et sur les hauteurs, et entre 15 et 19° dans le reste des régions.

Des pluies éparses sont attendues sur les Côtes Est, elles engloberont, progressivement le Nord du pays, et seront, parfois, intenses à l’extrême Nord-ouest l’après-midi.

Dans le reste des régions, le calme prévaudra.

Le vent continue à sévir. Son activité requiert la vigilance sur les côtes Nord, particulièrement. La mer est agitée à extrêmement agitée au Nord.

Les précipitations étaient au rendez-vous ces dernières 24 heures dans plusieurs régions de Tunisie, dans des quantités plutôt modestes.

Ondées et précipitations ont concerné Sfax, Jendouba, Bizerte, Nabeul, Gabès, Médenine, Zaghouan et Sousse.

Gnetnews