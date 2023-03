Tunisie : Prévisions météorologiques de ce vendredi 17 Mars 2023

L’activité du vent reprend, relativement, ce vendredi 17 Mars, près des côtes Nord, avec une vitesse atteignant les 50 km/ heure.

La mer est agitée à très agitée au Nord.

Le ciel est dégagé à peu nuageux dans la plupart des régions.

Les maximales seront comprises entre 16 et 20° dans les régions côtières, et entre 22 et 26° dans à l’intérieur du pays.

Gnetnews