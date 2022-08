Tunisie : prÃ©visions mÃ©tÃ©orologiques, des changements attendus ce mercredi 10 aoÃ»t

Tunisie : prévisions météorologiques, des changements attendus ce mercredi 10 août

Les conditions météorologiques sont marquées, ce mercredi 10 août, par des perturbations.

« Des changements sont attendus aujourd’hui, avec l’apparition prévue de foyers orageux, accompagnés de pluies l’après-midi, au centre, et localement au centre-est et au sud-ouest ».

Les précipitations seront, provisoirement, intenses, avec la possibilité de chute de grêle à des endroits limités, rapporte le premier bulletin Météo de la journée.

Le vent est faible à modéré, et se renforce, relativement, l’après-midi, près des côtes est, et au sud, où il sera accompagné par des tempêtes de sable.

Les températures demeurent inchangées, les maximales sont comprises entre 30 et 35° dans les régions côtières et les hauteurs. Elles seront entre 36 et 41° dans le reste des régions, avec l’apparition du sirocco, localement.

