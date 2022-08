Tunisie : Prévisions météorologiques du mercredi 03 août 2022

Les conditions météorologiques demeurent inchangées, ce mercredi 03 août 2022. Les températures se poursuivent, selon la même cadence ayant, marqué les dernières 24 heures.

Les maximales seraient comprises entre 29 et 34° dans les régions côtières et les hauteurs, et entre les 34 et 39° dans les reste des régions, atteignant les 42° à l’extrême sud, avec l’apparition du sirocco.

Le ciel sera peu nuageux dans la plupart des régions. Les nuages s’intensifient, progressivement, l’après-midi au Nord-Est, avec des foyers orageux, accompagnés de pluies et de chute de grêle à des endroits limités.

L’activité du vent, requiert la vigilance an Sud ; sa vitesse atteindrait 60 km/ heure. Des tempêtes de sable sont attendues.

La mer est houleuse à peu agitée.

