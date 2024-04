Tunisie : Prévisions météorologiques du mercredi 03 avril 2024

Les conditions météorologiques sont marquées, ce mercredi 03 avril, par un ciel, partiellement, nuageux dans la plupart des régions.

Le premier bulletin météo de la journée prévoit un vent du secteur Nord au Nord, et du secteur Est au Centre et au Sud, relativement violent au Sud, avec des tempêtes de sable locales, faible à modéré dans le reste des régions.

La mer est peu agitée à houleuse dans le Golf de Gabès.

Les températures sont en légère hausse, les maximales sont comprises entre 21 et 26° au Nord, près des côtes et sur les hauteurs, et entre 26 et 30° dans le reste des régions.

