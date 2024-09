Tunisie/Prévisions météorologiques du mercredi 25 septembre 2024

L’Institut National de la Météorologie annonce pour ce mercredi 25 septembre 2024 un temps marqué par des passages nuageux, parfois denses, accompagnés de cellules orageuses, particulièrement sur les régions de l’Est.

Les vents souffleront du secteur sud, avant de basculer vers le secteur ouest, avec une intensité relativement forte sur les côtes nord, et de faible à modérée ailleurs.

La mer sera agitée à peu agitée au nord, et peu agitée sur le littoral est.

Les températures resteront stables, oscillant entre 26 et 31°C sur les régions côtières et entre 29 et 35°C dans l’intérieur du pays.

Gnetnews