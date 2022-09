Tunisie : Ciel gris et tempÃ©ratures en baisse ce mercredi 28 septembre

Tunisie : Ciel gris et températures en baisse ce mercredi 28 septembre

Les conditions météorologiques seront marquées, ce mercredi 28 septembre 2022, par la diminution de l’activité du vent, atteignant une vitesse de 40 km/ heure.

La mer sera agitée au Nord, et houleuse sur le reste du littoral.

Les températures seront en baisse, avec des maximales comprises entre 23 et 27° au Nord et sur les hauteurs.

Elles oscilleront entre 27 et 31° dans le reste des régions, et atteindront 33° à el-Borma et Borj el-Khadhra.

Des pluies éparses et orageuses, localement intenses, sont possibles dans les régions côtières Nord.

Dans le reste des régions, le ciel sera, partiellement, nuageux.

