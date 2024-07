Tunisie: Prévisions météorologiques pour ce Lundi 1er Juillet 2024

Ce lundi 1er juillet 2024, selon les informations de l’Institut national de la météorologie, le temps sera partiellement nuageux sur l’ensemble du pays, avec des averses localisées prévues principalement dans le nord-ouest.

Les températures continueront de grimper, oscillant entre 30 et 37 degrés Celsius près des côtes, et entre 38 et 43 degrés dans le nord, avec des pointes atteignant jusqu’à 49 degrés Celsius dans le centre et le sud du pays.

Le vent soufflera de manière modérée, et la mer sera agitée, a précisé la même source météorologique.

Gnetnews