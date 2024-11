Tunisie: PrÃ©visions mÃ©tÃ©orologiques pour le jeudi 14 novembre 2024

Tunisie: Prévisions météorologiques pour le jeudi 14 novembre 2024

Selon l’Institut national de météorologie, le temps sera partiellement nuageux sur l’ensemble du pays ce jeudi 14 novembre 2024.

Les vents de sud-ouest souffleront de manière relativement forte près de la côte nord, tandis qu’ils seront faibles à modérés dans les autres régions. La mer sera très agitée au nord et agitée à légèrement agitée le long des autres côtes.

Les températures resteront stables, avec des maximales comprises entre 15 et 24 degrés dans le nord et le centre, autour de 17 degrés dans les hauts plateaux de l’ouest, et entre 22 et 26 degrés dans le sud du pays.

Gnetnews