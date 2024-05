Tunisie: PrÃ©visions mÃ©tÃ©orologiques pour le jeudi 23 Mai 2024Â 

Tunisie: Prévisions météorologiques pour le jeudi 23 Mai 2024

Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie, le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions ce jeudi 23 mai 2024.

Le vent, provenant du secteur Est, sera relativement fort, soufflant entre 30 et 50 km/h sur les côtes et dans le sud, et entre 20 et 35 km/h dans les autres régions.

La mer sera peu agitée à agitée à Serrat et dans le Golfe de Gabès.

Les températures varieront entre 22 et 27 degrés sur le littoral Est et les hauteurs, et entre 28 et 36 degrés dans les autres régions, pouvant atteindre 39 degrés à l’extrême sud.

Gnetnews