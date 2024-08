Tunisie: Prévisions météorologiques pour le jeudi 8 août 2024

Selon l’Institut national de la météorologie, le temps pour ce jeudi 8 août 2024 sera généralement clair avec quelques nuages épars sur l’ensemble du pays.

Les vents, provenant principalement du secteur nord ainsi que de l’est au centre et au sud-est, seront faibles à modérés, avec des vitesses allant de 15 à 30 km/h. Ils devraient se renforcer légèrement dans l’après-midi, avec des variations dans la direction du vent.

La mer sera légèrement agitée. Les températures connaîtront une légère hausse, avec des maximales variant entre 31 et 35 degrés dans les zones côtières orientales et entre 36 et 42 degrés dans les régions intérieures, avec des épisodes locaux de sirocco.

Gnetnews