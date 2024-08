Tunisie: Prévisions météorologiques pour le lundi 12 août 2024

L’Institut National de la Météorologie prévoit pour ce lundi 12 août un temps généralement peu nuageux, avec des passages nuageux plus fréquents dans l’après-midi, particulièrement sur l’ouest et le centre du pays, accompagnés de cellules orageuses.

Le vent soufflera du secteur sud-est sur le nord et le centre, tandis qu’il proviendra du secteur est sur le sud. Il sera relativement fort sur les côtes nord et de faible à modéré ailleurs.

La mer sera peu agitée à agitée au niveau de Serrat, et calme à peu agitée ailleurs.

Les températures connaîtront une légère hausse : elles varieront entre 32 et 36 degrés sur les côtes Est, et entre 37 et 42 degrés dans les autres régions, avec des rafales de sirocco prévues.

