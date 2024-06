Tunisie/Prévisions météorologiques pour le lundi 3 juin : Temps partiellement nuageux et pluies éparses dans l’après-midi

Selon l’Institut national de la météorologie, le temps sera partiellement nuageux ce lundi 3 juin, avec des pluies éparses prévues dans l’après-midi, principalement dans les régions centrales.

Les températures maximales oscilleront entre 25 et 31 degrés près des côtes et dans le nord, tandis qu’elles varieront entre 33 et 40 degrés dans le reste du pays.

Le vent sera fort et la mer sera très agitée, nécessitant une vigilance accrue pour les activités maritimes.

