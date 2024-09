Tunisie: Prévisions météorologiques pour le mardi 17 septembre 2024

Pour ce mardi 17 septembre 2024, les prévisions météorologiques annoncent un ciel majoritairement nuageux sur la plupart des régions, avec des passages nuageux plus fréquents dans l’extrême nord et des pluies attendues dans l’extrême sud-est.

Le vent soufflera du secteur nord-ouest sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud. Il sera relativement fort le long des côtes, tandis qu’il sera de faible à modéré ailleurs.

La mer sera très agitée au nord et agitée dans les autres régions côtières.

Les températures varieront entre 22 et 26 degrés dans le nord et les zones montagneuses, entre 26 et 31 degrés dans les régions intermédiaires, et entre 32 et 36 degrés dans le reste du pays.

Gnetnews