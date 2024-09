Tunisie: Prévisions météorologiques pour le mercredi 18 septembre 2024

Pour ce mercredi 18 septembre, les prévisions météorologiques annoncent un ciel nuageux, avec des nuages parfois denses et des pluies éparses attendues sur le sud ainsi que sur les régions côtières du nord et du sud. Ces précipitations pourraient être localement orageuses, notamment sur les régions du Sahel et de Sfax.

En revanche, le reste des régions connaîtra un temps partiellement nuageux.

Le vent soufflera principalement de secteur ouest vers le nord au nord et au centre, et de secteur est au sud. Il sera modéré à relativement fort près des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays.

Les températures connaîtront une légère baisse, variant entre 25 et 31 degrés Celsius, avec des températures pouvant atteindre jusqu’à 36 degrés dans l’extrême sud.

