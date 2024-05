Tunisie: PrÃ©visions mÃ©tÃ©orologiques pour mercredi 15 mai 2024

Tunisie: Prévisions météorologiques pour mercredi 15 mai 2024

Selon l’Institut national de la météorologie, le temps sera partiellement nuageux dans la plupart des régions pour la journée de mercredi.

Les vents seront relativement forts, atteignant temporairement des vitesses de 30 à 50 km/h près des côtes nord et centrales. Dans le sud, des phénomènes de sable pourraient survenir localement. Les vents devraient devenir modérés, soufflant entre 15 et 30 km/h, dans le reste du pays.

En ce qui concerne la mer, elle sera agitée dans les golfes de Tunis et Hammamet.

Quant aux températures, elles resteront relativement élevées. Les maximales oscilleront entre 24 et 30 degrés Celsius dans les zones côtières du nord, du centre et des hauteurs de l’ouest. Dans les autres régions, les températures seront plus élevées, variant entre 33 et 39 degrés. Dans le sud, les températures pourraient même atteindre 41 degrés en raison du sirocco.

