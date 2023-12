Tunisie : Programme des plénières parlementaires de ce vendredi 01er décembre 2023

L’Assemblée des représentants du peuple enchaîne les plénières budgétaires, passant en revue les projets du budget du nouvel exercice des différentes fonctions.

Ce vendredi 01er décembre, c’est autour du projet du budget du ministère de la Femme, de la famille, de l’enfance et des séniors 2024, d’être débattu à l’hémicycle.

Au programme lecture du rapport, débat général et réponse de la ministre.

La plénière de l’après-midi sera consacrée à la discussion du projet du budget du ministère de la Santé.

Les députés formuleront leurs observations et poseront leurs questions au ministre de la santé, qui y répondra et présentera les programmes et stratégies de son ministère la prochaine période.

Comme il est d’usage, la plénière commence par la lecture du rapport et se termine par le vote du projet du budget.

