Tunisie : Quatre avions militaires marocains atterrissent Ã  lâ€™aÃ©roport Tunis-Carthage

Tunisie : Quatre avions militaires marocains atterrissent à l’aéroport Tunis-Carthage

Quatre avions militaires marocains ont atterri ce lundi 19 juillet à l’aéroport Tunis-Carthage, dans le cadre des efforts de soutien du Royaume chérifien aux efforts de la Tunisie dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. A leur bord, une cargaison des équipements nécessaires restants pour l’installation d’un hôpital de campagne.

L’installation de cet hôpital a démarré dans la région de Manouba, son entrée en exploitation est prévue dans les délais les plus proches, sous l’égide de la direction générale de la santé militaire, indique en substance la présidence dans un communiqué.

La Tunisie fait l’objet d’un important élan de solidarité de la part des pays frères et amis, à l’heure où elle se bat contre une 4ème vague de l’épidémie des plus virulentes. Cette aide étrangère est constituée essentiellement de vaccins anti-Covid, respirateurs, concentrateurs d’oxygène et autres équipements sanitaires, qui sont en train d’être distribués sur différents hôpitaux du pays pour secourir les malades et sauver des vies.

Gnetnews