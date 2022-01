Tunisie : Quatre ex-bÃ¢tonniers solidaires de Abderrazek Kilani pour sa comparution devant la justice militaire

Tunisie : Quatre ex-bâtonniers solidaires de Abderrazek Kilani pour sa comparution devant la justice militaire

Quatre ex-bâtonniers du Conseil de l’ordre des avocats rendent public ce mardi 25 janvier 2022, un communiqué de solidarité, avec l’ancien bâtonnier, Abderrazek Kilani, pour sa comparution devant la justice militaire.

Publié ce soir par l’ancien bâtonnier, et l’ancien président de l’Inlucc, Chawki Tabib, sur sa page officielle Facebook, ce communiqué dénonce « la comparution de Me Abderrazek Kilani, devant la justice militaire, pour des accusations en relation directe avec la profession d’avocat ; une mesure violant les garanties accordées à l’avocat, en vertu de la constitution, des traités internationaux et du décret-loi régissant la profession ». Lesquels accordent « des garanties à l’avocat, assurant sa protection, et lui permettant d’accomplir ses missions ».

Les quatre bâtonniers qui sont Béchir Essid, Ameur Mehrezi, Mohamed Fadhel Mahfoudh et Chawki Tabib réitèrent la position du barreau et de ses structures, rejetant la comparution des civils devant les tribunaux militaires.

Les anciens bâtonniers expriment leur « solidarité absolue » avec leur collègue, et appellent les structures de la profession et l’ensemble de ses collègues à se tenir à ses côtés ».

Gnetnews