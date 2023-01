Tunisie : Ettakatol, Attayar, al-Qotb et le parti des travailleurs dénoncent « l’absurdité » du second tour des législatives

Le Courant démocrate, le parti des travailleurs, El-Qotb et Ettakatol disent « apprécier le large boycott par les Tunisiens » de ce qu’ils qualifient, « cette absurdité », dans « un refus pacifique et civil de ce processus altéré, et une manière décisive de délégitimer Kaïs Saïed ».

Dans un communiqué rendu public hier soir, dimanche, au terme du second tour des législatives, et après l’annonce du taux de participation , les quatre partis condamnent « le climat douteux dans lequel se sont déroulés les élections, en l’absence claire des règles de compétition intègre », pointant « la grande opacité de ce qui se déroulait au sein des bureaux de vote, en prélude à la parution de résultats sur mesure ».

La coalition dénonce « la politique de fuite en avant adoptée par le pouvoir du coup d’Etat, et fait assumer la responsabilité juridique et politique, de ce qui en a découlé en termes de dilapidation de temps et d’argent public à Kaïs Saïed et à son instance électorale ».

« Un parlement sans prérogatives législatives, et en termes de contrôle, formé de membres isolés sans programmes, ni visions, ne pourrait être qu’un décor sans impact sur les politiques générales, et la réalité des Tunisiens », soulignent les quatre formations politiques.

Les partis en question réclament « l’arrêt immédiat du processus de coup d’Etat, et l’annulation du décret n’o 117, et tout ce qui en a découlé », et appellent « les forces démocratiques et progressistes à poursuivre l’action commune en vue de sortir de la crise et de présenter un alternative sérieuse, changeant la réalité des Tunisiens ».

