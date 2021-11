Tunisie : L’ambassadeur de France pour examiner des projets d’investissement

La gouverneure de Sousse, Raja Trabelsi, a reçu ce vendredi 19 novembre, l’ambassadeur de France en Tunisie, André Parant, à l’occasion de sa visite dans le gouvernorat.

Cette rencontre a porté sur les moyens de consolider la coopération conjointe en matière de formation dans des nouvelles spécialités, adaptées au marché de l’emploi.

Il a été aussi question du développement du tourisme hospitalier, d’autant que la plateforme propice existe, ainsi que les compétences médicales et paramédicales.

Les discussions ont, également, porté sur la jeunesse, à travers l’aménagement d’espaces et de programmes répondant à ses attentes, et la lutte contre l’abandon scolaire, en en limitant les répercussions sociales et économiques sur la famille et la société.

Cette rencontre à laquelle ont été présents le Secrétaire Général du gouvernorat, le délégué du chef-lieu du gouvernorat, le directeur régional de l’emploi et de la formation, et la représentante régionale de l’UNFT, ainsi que le représentant de l’Agence française du développement (AFD), a porté sur la promotion des investissements dans différents secteurs, selon ce que prévoit la loi tunisienne.

Il a été, également, convenu de trouver des nouveaux cadres de coopération bilatérale, à même de contribuer au développement des relations économiques entre les deux pays.

