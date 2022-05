Tunisie : Quid des prÃ©paratifs de la rencontre des TO allemands Ã  Tozeur, la visite d’el-Ghriba et la saison estivale

Tunisie : Quid des préparatifs de la rencontre des TO allemands à Tozeur, la visite d’el-Ghriba et la saison estivale

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Moez Belhassine, a présidé hier, jeudi 05 Mai, une réunion de coordination pour s’enquérir des préparatifs en prévision des prochaines manifestations et festivités touristiques.

La réunion des agences de voyage allemandes à Tozeur, organisée à partir de la fin de cette semaine en collaboration avec la fédération tunisienne des agences de voyage (FTAV) a été évoquée en prime.

Près de 100 TO allemands et aussi tunisiens sont attendus à ce rendez-vous.

La visite annuelle de la synagogue d’el-Ghriba à la mi-Mai à Djerba a été aussi abordée.

La réunion a également porté sur les préparatifs de la saison touristique estivale et du reste de l’année.

A noter, qu’un million de touristes ont visité la Tunisie depuis le début de l’année 2022 jusqu’au 20 avril, soit une hausse de 128 % par rapport à 2021, et une baisse de 49 %, en comparaison à la même période de 2019, année de référence en matière d’affluence des touristes.

Ce faisant, une réunion s’était tenue, au milieu de cette semaine, en présence du ministre du Tourisme et des directeurs généraux du ministère, des PDG et DG des établissements sous sa tutelle, autour de l’état d’avancement des programmes et projets en vue ou en cours de réalisation.

Cette rencontre avait planché sur les priorités stratégiques de la prochaine étape.

Gnetnews