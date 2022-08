Tunisie : Rached Ghannouchi comparait ce mercredi devant la brigade centrale d’el-Aouina

Le président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, comparait ce mercredi 03 août, devant la brigade centrale de la garde nationale d’el-Aouina, « pour répondre à l’accusation d’avoir qualifié les sécuritaires de tyrans (Taghouts) ».

Il sera auditionné sur fond « d’une accusation fallacieuse et erronée, d’avoir qualifié les sécuritaires de Taghout pendant l’oraison funèbre du dirigeant du mouvement, de la région de Tataouine, Farhat Abar, en février dernier », indique en ce milieu de matinée Ennahdha, dans un communiqué.

Le mouvement « dénonce, avec fermeté, cette accusation », et considère « ce qui se passe, comme étant un nouvel épisode de viser les symboles politiques opposés au coup d’Etat, et de les terrifier ».

Il pointe « une affaire préfabriquée consistant à pécher, d’une manière perverse, dans l’oraison funèbre qui était claire et ne se prêtait à aucune interprétation, énumérant les qualités du défunt et son courage face à l’oppression et à la tyrannie ».

Ennahdha rappelle que « Rached Ghannouchi est l’un des symboles de la pensée du juste milieu et de la modération, a passé sa vie dans la défense des libertés et de la démocratie, et la lutte contre le despotisme et l’extrémisme ».

Gnetnews