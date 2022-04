Tunisie : Rached Ghannouchi convoquÃ© Ã  comparaÃ®tre devant lâ€™unitÃ© anti-terroriste

Tunisie : Rached Ghannouchi convoqué à comparaître devant l’unité anti-terroriste

Le bureau de Rached Ghannouchi, président de l’Assemblée dissoute, a indiqué qu’une convocation lui a été adressée, afin de comparaître devant l’unité d’investigations dans les crimes terroristes ce vendredi 01er avril, avec plus de 30 députés, parmi ceux ayant participé à la plénière virtuelle, pour « formation présumée d’une entente en vue de comploter contre la sécurité intérieure de l’Etat », rapporte Mosaïque.

Le vice-président du parlement dissous, et ex-responsable, chargé de l’information, Maher Madhioub, a indiqué que Ghannouchi a reçu une convocation pour comparaître devant ladite brigade ce vendredi à 16 heures, selon la même source.

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, avait adressé mercredi dernier, une demande au procureur général près de la Cour d’appel de Tunis, afin d’autoriser le procureur de la république d’engager des poursuites judiciaires contre des députés de l’Assemblée dissoute, pour « crimes de formation d’une entente, afin de comploter contre la sécurité intérieure de l’Etat ».

La ministre de la Justice a adressé sa demande au procureur général de la Cour d’Appel de Tunis, conformément à l’article 23 du Code des procédures pénales, suite à la tenue d’une plénière parlementaire à distance.

Le chef de l’Etat a réitéré hier que cette plénière est « une tentative de coup d’Etat avorté, un complot contre la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat et une tentative désespérante d’attenter à l’unité et l’indépendance du pays ».

Gnetnews