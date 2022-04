Tunisie : KaÃ¯s SaÃ¯ed revient avec Bouden et trois ministres rÃ©galiens sur la plÃ©niÃ¨re en ligne

Tunisie : Kaïs Saïed revient avec Bouden et trois ministres régaliens sur la plénière en ligne

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est réuni jeudi 31 Mars à Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Nejla Bouden, ainsi que la ministre de la Justice, Leïla Jeffal, le ministre de la Défense nationale, Imed Mémiche, et le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine.

La rencontre a porté sur « la nécessité que la magistrature soit, en cette étape de l’histoire de la Tunisie, au rendez avec la réalisation de la justice sur un pied d’égalité », indique un communiqué de la présidence.

La réunion est revenue sur la plénière parlementaire tenue à distance ayant voté la fin des dispositions exceptionnelles et abrogé les décrets lois adoptés depuis le 25 juillet.

« Ce qui s’est passé est une tentative de coup d’Etat avorté, un complot contre la sécurité de l’Etat intérieure et extérieure et une tentative désespérante d’attenter à l’unité et à l’indépendance de l’Etat », a-t-on réitéré, selon la même source.

Le chef de l’Etat avait annoncé le mercredi 30 Mars la dissolution de l’Assemblée au nom de « la préservation de l’Etat, des institutions et du peuple », dans la foulée de la tenue le même jour d’une plénière virtuelle, qu’il a notamment qualifiée « d’illégale ».

Gnetnews