Tunisie : Rached Ghannouchi entame une grève de la faim de sa prison de Mornaguia

Le président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, a décidé d’entamer une grève de la faim depuis son lieu de détention à la prison civile de Mornaguia, à compter du lundi 19 février 2024, « en solidarité avec les prisonniers grévistes de la faim, et en soutien aux opposants dans différentes prisons tunisiennes et aux prisonniers d’opinion », indique son comité de défense dans un communiqué.

Le comité de défense réitère son appel « à libérer l’ensemble des prisonniers politiques, à tourner la page des injustices, et à redonner espoir aux Tunisiens, pour un Etat de droit juste, une société pluraliste et solidaire, et une vie politique démocratique ».

Ledit comité « fait assumer au pouvoir en place la responsabilité de l’intégrité physique de Rached Ghannouchi et de tous les grévistes de la faim ».

Gnetnews