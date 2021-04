Tunisie/ Ramadan : Recommandations du ministère de l’Agriculture autour de la consommation des produits d’origine animale

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la Pêche appelle ce lundi 12 avril, à s’approvisionner de produits alimentaires d’origine animale, auprès des structures contrôlées par les services vétérinaires.

Il les appelle à acheter les produits de pêche réfrigérés, couverts de glaçons lors de leur exposition à la vente, et portant l’odeur de la mer, et à éviter les produits non protégés, et exposés au soleil.

Les services vétérinaires du ministère recommandent d’acheter les produits de la pêche auprès des circuits de distribution dédiés, où sont respectées les règles d’hygiène.

Les boîtes de thon devront être achetées auprès des entreprises munies de l’homologation sanitaire, tout en s’assurant de l’étiquetage, de l’adresse de l’industriel, et de la date de péremption.

Le ministère appelle à éviter l’achat des viandes en provenance de l’abattement anarchique, et à acheter les viandes rouges portant un tampon, et les viandes blanches en provenance des abattoirs homologués par les services vétérinaires.

Il recommande, par ailleurs, l’achat d’œufs emballés tout en s’assurant de la date de production, et de celle de péremption, ainsi que du lait et de ses dérivés des institutions homologués, tout en évitant la consommation du lait frais, et non stérilisé.

