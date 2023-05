Tunisie : Saïed dénonce « les réseaux criminels » qui exploitent la détresse des pauvres et désespérés

La migration irrégulière qui ne cesse de prendre de l’ampleur, comme l’illustrent les chiffres a été au centre d’une rencontre, hier lundi 15 Mai à Carthage, entre le président de la république, Kaïs Saïed, et le ministre de l’Intérieur italien, Matteo Piantedosi, en visite pour la deuxième fois en Tunisie, depuis le début de l’année.

Kaïs Saïed a indiqué que « ce fléau ne pouvait être réglée, selon une approche sécuritaire seulement, après que l’expérience en a montré les limites ».

« Le nombre de victimes se multiplie de jour en jour, il y a des réseaux criminels qui exploitent les conditions inhumaines des personnes en détresse, du fait de la pauvreté et la désespérance ; s’ils ne meurent pas en mer, et leur cadavre rejetés par les vagues », a déploré le chef de l’Etat.

L’éradication des causes est la voie le plus efficace pour mettre un terme à la migration irrégulière, a-t-il considéré, signalant que « la Tunisie souffre, à son tour, de cette tragédie et la solution ne pourrait être que collective, conformément à une nouvelle approche ».

Le président de la république a proposé la tenue « d’une réunion internationale, dans les délais les plus proches au niveau des présidents et chefs du gouvernement, ou des ministres de l’Intérieur, à laquelle participent tous les pays concernés, y compris les pays d’où déferlent les migrants, afin de se mettre d’accord autour de formules de coopération, à même d’éliminer les raisons de la migration irrégulière, et que l’on ne se limite pas, uniquement, à traiter les résultats et les répercussions ».

Les discussions ont, par ailleurs, porté sur « les relations d’amitié et de coopération privilégiée entre les deux pays et peuples voisins, et la volonté commune de les développer et de les consolider dans tous les domaines », indique un communiqué de la présidence.

Gnetnews