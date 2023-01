Tunisie : SaÃ¯ed appelle Ã  une approche globale envers l’Ã©migration clandestine, lors d’un entretien avec Tajani et Piantedosi Ã  Carthage

Tunisie : Saïed appelle à une approche globale envers l’émigration clandestine, lors d’un entretien avec Tajani et Piantedosi à Carthage

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu ce mercredi 18 janvier, à Carthage, le vice-président et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale italien, Antonio Tajani, et le ministre de l’Intérieur italien, Matteo Piantedosi.

La rencontre a porté sur « les relations solides d’amitié, et de coopération privilégiée entre la Tunisie et l’Italie, et la détermination à les développer dans différents domaines, dans un cadre bilatéral, européen et multilatéral », rapporte cet après-midi un communiqué de la présidence.

Les deux parties ont exprimé leur volonté commune « de renforcer la concertation et la coordination bilatérale, de promouvoir la coopération économique, commerciale et financière, et de mettre en exécution les mécanismes de soutien bilatéral de l’économie tunisienne ». Comme elles ont convenu d’impulser, davantage, les investissements italiens en Tunisie dans de nombreux secteurs, et d’aplanir les difficultés auxquels ils se heurtent.

La rencontre a, par ailleurs, porté sur la question de l’émigration irrégulière, « en affirmant la conviction commune des deux pays à opter pour une approche globale envers ce phénomène qui, au-delà de la pure dimension sécuritaire, en traite les causes profondes, assure de nouveaux cadres et les mécanismes idoines à même de développer l’émigration régulière ».

Ont été présents, notamment, à cette rencontre, Othman Jarandi et Taoufik Charfeddine, respectivement, ministre des Affaires étrangères, et ministre de l’Intérieur.

