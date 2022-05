Tunisie : ReÃ§ue par Jarandi, Celine Moyroud rÃ©itÃ¨re lâ€™engagement du PNUD et ses projets futurs

Tunisie : Reçue par Jarandi, Celine Moyroud réitère l’engagement du PNUD et ses projets futurs

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, a reçu hier, mardi 10 Mai, Celine Moyroud, qui lui la transmis ses lettre de créances, en tant que représentante résidente du Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD).

Jarandi a affirmé « la priorité que revêt la dimension du développement dans le processus démocratique rectificatif lancé en Tunisie, et la nécessité de l’appuyer afin de pouvoir relever les défis découlant des accumulations des années écoulées, et contenir les répercussions du Covid-19 », a fortiori face aux complexités régionales et internationales, la montée du phénomène de migration clandestine, et le changement climatique et ses répercussions sur l’économie nationale et les économies des pays en voie de développement.

La représentante-résidente du PNUD a exprimé les dispositions du programme onusien, à poursuivre son soutien à la Tunisie en termes de développement.

Cet appui se traduirait, notamment, par la mise en application des projets de l’accord-cadre de coopération pour la période 2021 – 2025, avec la possibilité de l’actualiser, à la lumière de la stratégie de développement 2023 – 2025, incluant notamment l’autonomisation de la femme et l’adaptation au changement climatique.

Gnetnews